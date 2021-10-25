Osmaniye'de lise öğrencileri atık kumaşları süs eşyasına dönüştürüyor - Son Dakika

Osmaniye'de lise öğrencileri, evlerinden getirdikleri atık kumaş ve malzemeleri okulun atölyesinde süs eşyası, oyuncak ve hediyelik olarak geri dönüşüme kazandırıyor.

Kadirli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Paylaşmak mutluluktur Projesi" kapsamında atık kumaş ve materyallerle hem el becerilerini geliştiriyor hem de süs eşyası, oyuncak, çanta, kostüm, biblo gibi hediyelik eşya yaparak ilçede engelli çocuklara ve belirlenen kardeş köy okulu öğrencilerine ücretsiz hediye ediyor.

Tasarım ve Teknoloji Bölümü Öğretmeni Neslihan Çulha, AA muhabirine, öğrencilerin evlerinde atıl ve kullanmadıkları giysi ve materyallerle hediyelik eşya, oyuncak ve süs eşyaları yaptıklarını söyledi.

Projeyle öğrencilerin hem el becerisi kazandıklarını hem de akranlarını sevindirdiklerini belirten Çulha, "Hazırlamış olduğumuz sosyal projemizle öğrencilerimiz, evdeki atıl durumda olan kumaşlar veya herhangi bir uygulayabileceğimiz malzemelerimizi alıyoruz. Oyuncaklar, çanta ve kostümler yapıyoruz. Yaptığımız bu etkinlikleri de evde eğitim gören bireylere veya köy okulunda seçtiğimiz kardeş okullara hediye ediyoruz." dedi.

Tasarım ve Teknoloji Öğretmeni Sevtap Avan ise projenin, sosyal anlamda çocuklara paylaşmak, yardımlaşmak gibi birçok duygu ve değeri kazandırmada faydalı olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Sıla Nur Karcı ve Özge Çabuk da yaptıkları oyuncak ve ürünlerin arkadaşlarına ulaşmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.