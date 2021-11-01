Osmaniye'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan iki zanlı yakalandı

Osmaniye'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda ses ve görüntülü düzenekle kopya çekileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, sınav salonunun girişinde U.S. (27) ve A.K'nin (43) üst aramasında iki cep telefonu, bir kopya aparatı, bir kulaklık ve bir kameralı elektronik düzenek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Ozan Kabak'a olay eleştiri: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı

Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş

Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar

Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti

Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu

Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi

Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı

Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak