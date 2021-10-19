Osmaniye'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Osmaniye'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Osmaniye Merkez Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Özener, muhtarlık müessesinin doğrudan demokrasinin en iyi temsil edildiği en köklü ve halka en yakın kurumsallaşmış müessese olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim gününü Muhtarlar Günü olarak ilan etmesiyle, aslında muhtarların nezdinde milletimize, demokrasiye, tabana ve özellikle en ücra köşede yaşayan insanlarımıza, fakir ve yetime, sesini duyurmakta zorlanan kimselere ne kadar büyük önem atfettiğini göstermiş oldu. Muhtarlık, halkın taleplerine yerinde en hızlı ve doğrudan cevap verebilecek, merkez ile yerel, devlet ile vatandaş arasında köprü oluşturan geleneksel sistemimizin temel yapı taşlarından biridir. Muhtarlık, halka en yakın seçilmiş yönetim birimidir. Devletin halkla en sıcak temas noktasıdır. Devletin güler yüzü ve şefkat eli, halkın yönetime katılımının en önemli aracıdır. Muhtar, halkı yönetimin uygulamalarından haberdar eder, onların devletle ve siyasetle kaynaşmasını sağlar. Merkezi idarenin ve kamunun önemli bir paydaşı olarak yükünü hafifletir, çalışmaları kolaylaştırır ve kamu hizmet sunumlarında hız, etkinlik ve performansı arttırır. İşte tüm bu işlevleri yerine getiren muhtarlar, özetle demokrasinin ve sistemin vazgeçilmezidir. "

Törene, Osmaniye'de görev yapan mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.