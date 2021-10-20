Uygulamada ayrıca 129,71 gram esrar, 74 uyuşturucu hap, 14 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ile 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde 1 haftalık süreçte gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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