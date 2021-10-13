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Okulda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Okulda deprem tatbikatı yapıldı

13.10.2021 13:35

Osmaniye'de, deprem tatbikatında okulda senaryo gereği mahsur kalan ve yaralanan öğrenciler kurtarıldı.

Osmaniye'de, deprem tatbikatında okulda senaryo gereği mahsur kalan ve yaralanan öğrenciler kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi'nde, öğrencilere deprem anında ve sonrasında yapmaları gerekenler anlatıldı.

Daha sonra okulda senaryo gereği "deprem alarmı" verilerek öğrencilerin tahliyesi sağlandı.

Bu sırada okulun üçüncü katında yaralı halde mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için ihbar yapıldı. Bölgeye ambulans, itfaiye, polis, UMKE ve AFAD ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri sevk edildi. Okula ulaşan ekipler, yaralı öğrencileri pencerelerden halat yardımıyla tahliye etti. İlk müdahalesi yapılan öğrenciler, alanda kurulan afet çadırına taşındı.

MEB AKUB ekiplerinin dev Türk bayrağını göndere çekmesiyle tatbikat sona erdi.

Tatbikatı izleyen Vali Erdinç Yılmaz'a, Türk bayrağı ve Atatürk portresi takdim edildi.

Vali Yılmaz, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür etti.

Okulda deprem tatbikatı yapıldı
Okulda deprem tatbikatı yapıldı
Okulda deprem tatbikatı yapıldı
Okulda deprem tatbikatı yapıldı
Okulda deprem tatbikatı yapıldı

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Osmaniye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okulda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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