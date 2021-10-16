Son dakika: Osmaniye'de otomobil devrildi, bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mehmet Peksoy idaresindeki 80 ABB 891 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Vayvaylı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla Osmaniye ve Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Cuma Peksoy, Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Peksoy'un cenazesi, hastanenin morguna konuldu.
Kaynak: AA
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