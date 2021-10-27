Son dakika haber: Osmaniye'de özel harekat destekli narkotik operasyonu - Son Dakika

Osmaniye'de özel harekat destekli narkotik operasyonu

Operasyonda 1'i kadın 15 şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik özel harekat destekli şafak vakti operasyon düzenlendi. İstihbari çalışmalar neticesinde daha önceden belirlenen 20 ayrı adrese 150 personelin katılımıyla yapılan baskında 1'i kadın olmak üzere toplamda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.S., D.M.E., S.S., M.A., A.P., İ.D., M.D., M.T., M.Y., Y.B., T.D., H.G., H.K., S.D.E. ve M.M.Ş. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 25 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 116 adet sentetik ecza hapı, 0,71 gram kokain, 5 gram esrar ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.