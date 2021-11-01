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Osmaniye'de Turgay Başyayla ve Funda Arar sahne aldı - Son Dakika

Osmaniye'de Turgay Başyayla ve Funda Arar sahne aldı

01.11.2021 16:15
Osmaniye'de Turgay Başyayla ve Funda Arar sahne aldı

Osmaniye Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında iki dev konser düzenledi.

Masal park yanı fuar alanında düzenlenen konsere on binlerce kişi katıldı. Konseri izlemek isteyen vatandaşlar saatler öncesinden konser alanını doldurdu. Alana gelen binlerce kişiye Osmaniye Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldı.

Açılış konuşmasında coşku dolu kalabalığa seslenen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Bu vatanı, 1071'den bugüne Sultan Alparslan'dan, Fatih Sultan Mehmet'e, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu toprakları bizlere yurt etmekte önderlik etmiş olan bütün devlet büyüklerimizin önünde saygıyla, minnetle eğiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu, nasıl bir mücadele verildi ve bugünlere nasıl gelindi. Bunu hepimiz biliyoruz. Bugün bile bu topraklar üzerinde gözü olan mihraklar var. Hiçbir zaman için şunu unutmasınlar, Türkiye ile uğraşanlara dâhili ve harici olan herkese Osmaniye'den, Amanosların ve Türkmen dağının eteklerinden sesleniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar asla bu vatanı bölemeyecekler. Bu vatanda topraklarında kürdistan diye bir bölge asla olmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz. İşte o yüzden değerli hemşerilerim buradan sizlere şunu ifade etmek istiyorum. Allah'ın izni, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin lütufları ve siz Osmaniyeli hemşerilerimizin teveccühleriyle üç dönemdir belediye başkanlığı yapmak şerefine nail oldum. Allah'ın izni ve inayetiyle Osmaniyemizi Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi yapmak, yaşanabilir mükemmel bir Osmaniye yapabilmenin gayreti azmi ve çabası içerisinde olduğumu da bütün açık kalpliliğimle bildiriyorum.

Şunu da ifade etmek isterim ki; siz istediğiniz sürece Kara kardeşiniz ölünceye kadar sizlere hizmet etmeye taliptir, hazırdır ve sonuna kadar vardır. Allah sizlerden razı olsun değerli hemşerilerim. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz bu konsere teşrifleriniz sebebiyle hepinize en kalbi saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum." İfadelerini kullandı.

Konser öncesinde bir konuşma yapan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz; "Değerli Osmaniyeli hemşerilerim, Cumhuriyet Bayramı konserine hoş geldiniz. Şehitler diyarı, vatan aşığı Osmaniyem, bu vatan kolay elde edilmedi. Çok çile çekildi, çok şehit verildi ama bu vatan verilmedi. Asla da verilmeyecektir. Yiğit Osmaniyemizin vatan evlatları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Funda Arar ve Turgay Başyayla'nın verdiği dev konserler sonunda sanatçılara Vali Yılmaz ve Başkan Kara, hediye takdiminde bulundu.

Büyük bir coşkuyla gerçekleşen konserde Funda Arar ve Turgay Başyayla, Osmaniye'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkan Kadir Kara'ya Osmaniyelilerle buluşturduğu için teşekkür ettiler.

Osmaniye Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Funda Arar ve Turgay Başyayla konserine Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belde Belediye Başkanları, siyasi parti il, ilçe başkanları ve yöneticileri, şehit ve gazi aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve on binlerce Osmaniyeli katıldı.

Turgay Başyayla, Funda Arar, Osmaniye, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Turgay Başyayla ve Funda Arar sahne aldı - Son Dakika


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