Osmaniye'de yamaç paraşütçüleri 1100 rakımdaki yayladan uçuş yaptı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali'nde sporcular, 1100 rakımdaki yayladan havalandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi Belediyesince Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen festivaldeki konuşmasında, etkinlikte yurt genelinden 91 sporcunun ağırlandığını söyledi.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner de festivalin, ilçenin tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, sporcuların yarın da 2220 rakımlı Düldül Dağı'nda uçuş yapacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından sporcular, paraşütleriyle uçuş gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, sporcuların gökyüzünde süzülmesini ilgiyle izledi.