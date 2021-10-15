Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK üyesi olduklarını belirlediği 5 Suriyeliyi, Osmaniye, Mersin , Adana , Gaziantep ve Şanlıurfa 'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

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