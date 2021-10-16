Osmaniye Müftüsü Çakmak, engellilere yönelik Kuran kursunu ziyaret etti - Son Dakika

Osmaniye Müftüsü Ali Çakmak, Zafer Camisi'nde engellilere yönelik açılan Kur'an-ı Kerim kursunu ziyaret etti.

Çakmak, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim kursunda, görme ve işitme engelli 13 kursiyere haftada 3 gün, Kur'an-ı Kerim okuma eğitimi verildiğini söyledi.

Kursiyerleri tebrik eden Çakmak, "Kurslarda eğitim gören engelli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın Kur'an-ı Kerim eğitimi alması noktasında elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Engelli kardeşlerimizi Kur'an-ı Kerim eğitimi almak üzere Zafer Camisi'nde açtığımız kursumuza bekliyoruz." dedi.