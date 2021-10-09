Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin Cape Town'daki kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansınca (TİKA) Osmanlı İslam Alimi Ebubekir Efendi'nin kabrinin bulunduğu Tana Baru Mezarlığı'nda yaptırılan yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesinin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ ve TİKA Güney Afrika Koordinatörü Mükremin Çakır ile Tana Baru Vakfı üyeleri, Ebubekir Efendi'nin soyundan gelen aile fertleri ve Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Kandaş açılış konuşmasında, Tana Baru Mezarlığı'nın Türkiye ve Güney Afrika açısından tarihi önemine dikkati çekerek, "Bu mezarlık, Ebubekir Efendi'nin kabrinin yanı sıra, Tuan Guru ve Tuan Sayid Alawi gibi Güney Afrika'nın tarihi ve dini şahsiyetlerinin mezarlarına ev sahipliği yapıyor." dedi.

TİKA'nın 2013 yılından beri, yaklaşık 16 dönüm büyüklüğündeki mezarlığın iyileştirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Kandaş, "Bugün, Tana Baru Mezarlığı'nda gerçekleştirilen yol ve çevre düzenleme projesini hizmete açmak için buradayız." diye konuştu.

Kandaş, gelecekte Cape Town'da Osmanlı mirasına saygı gösteren bu tür projelerin daha çok görüleceğini belirtti.

Konuşmasında Ebubekir Efendi'nin soyundan gelen aile fertlerine seslenen Kandaş, "Sizler bize büyük Osmanlı mirasının armağanısınız. Şimdiye kadar Ebubekir Efendi ailesinin 40 üyesine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türk vatandaşlığı verildi." diye konuştu.

Büyükelçi Kandaş, Cape Town'lu Müslümanlar ile bir araya geldi

Kandaş, Cape Town ziyareti kapsamında, bölge Müslümanları tarafından onuruna düzenlenen yemekli etkinlikte, ülkenin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından Awqaf SA ve Müslüman Yargı Konseyi (MJC) yetkilileri ile bir araya geldi.

Etkinliğe, Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela ile bölgenin önde gelen siyasetçileri ve iş insanları da katıldı.