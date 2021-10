Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat: Bütün siyasi partilere kapımız açık - Son Dakika

Ankara'da bir dizi ziyaret ve programlara katılan AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ile bir araya geldi. Canpolat konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Bütün siyasi partilerin milletvekillerine kapımız açıktır. Biz de ayrımcılık yok, bizde birleştirme ruhu vardır" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat AK Parti milletvekili İbrahim Aydemir'in Osman Ocakları Genel Merkezi'ne yapmış olduğu ziyaretle ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Canpolat, "Milletin vekili milletin emrindedir" dedi.

MEDENİYETE SAHİP ÇIKMAK ECDADIN MİRASINA SAHİP ÇIKMAKTIR

Ak Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir ile yapılan görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade eden Canpolat, "Bizlerin milletin vekili olan saygın kişi ve hizmetkar dava adamlarına karşı her zaman saygımız tamdır. Osmanlı kültür ve medeniyetini benimseyen AK Parti bunu her koşulda göstermiştir. AK Parti'nin lideri Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu reformlarla ve her açıklamasında örnek vermiş olduğu Osmanlı bizim için önem arz etmektedir. Bu anlamda AK Parti'nin milletvekilleri de bizi her koşulda onurlandırmış, gururlandırmıştır. Çünkü bu medeniyete sahip çıkmak ecdadın mirasına sahip çıkmaktır. Göstermiş olduğu yakın ilgi ve bizlere karşı duymuş olduğu duygu ve düşüncelerinden dolayı değerli vekilimize teşekkür ederim. Kültür, sanat edebiyat ve tarih üzerine olan çalışmalarımız devam edecektir" dedi.