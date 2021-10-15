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Osmanlı payitahtı Bursa'nın Güney Koreli turizm elçileri - Son Dakika

Osmanlı payitahtı Bursa'nın Güney Koreli turizm elçileri

15.10.2021 11:16
Osmanlı payitahtı Bursa'nın Güney Koreli turizm elçileri

Güney Kore'den Bursa'ya gelerek staja başlayan öğrenciler, ülkeleri ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşime katkıda bulunmak için gönüllü turizm elçileri olacak.

Güney Kore'den Bursa'ya gelerek staja başlayan öğrenciler, ülkeleri ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşime katkıda bulunmak için gönüllü turizm elçileri olacak.

Türkiye'nin Seul, Güney Kore'nin Ankara büyükelçilikleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde başlatılan "Stajyerlik Programı" kapsamında 8 bin kilometre uzaktan gelen 4 öğrenci staja başladı.

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Başkanlığındaki uygulamaları eğitimleri kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğinde de görev alacak.

Gençler, belediyenin kültür ve turizmle ilgili basılı ve dijital yayınlarının Kore diline çevrilmesi, kentin kültürel ve turistik değerleri konusunda içerik oluşturulması, Bursa ile Güney Kore arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda görev alacak.

"Gittiğimiz her yerde 'Çay içer misin' diye soruyorlar"

Stajyerlerden Min-Jeong Shin, AA muhabirine, ülkesinde Türkoloji bölümünden mezun olduğunu, stajında Türk kültürünü inceleyeceğini söyledi.

Bursa kültürünü de araştıracağını belirten Min-Jeong, "İki yıl önce Ankara'da kaldım, orada da Bursa hakkında bilgi sahibi oldum. Bursa'yı gezdim, güzel yemekler yedim. Türk ve Kore kültürleri çok farklı, bu farklar hakkında rapor yazacağım. İnternet ve bloglarda iki kültür hakkında yazı yazacağım. Özellikle Bursa'yı tavsiye edeceğim, burası Osmanlı'nın ilk başkenti." diye konuştu.

Seunghyun Kim ise Bursa'yı tarihi bir şehir olması nedeniyle seçtiğini dile getirdi.

Bir hafta boyunca şehri gezdiklerini anlatan Seunghyun, şu bilgileri paylaştı:

" Cumalıkızık, Uludağ, Ulu Cami ve Koza Han gibi yerleri gezdim ve gerçekten beğendim. Koreliler de beğenecektir, o yüzden ben oraları Kore'ye tanıtmak istiyorum. Kore ve Türkiye arasında çok önemli ve özel ilişkiler olduğunu biliyorum, Kore Savaşı'ndan dolayı biz kardeş ülke olarak bağlanıyoruz. Buraya geldiğimde insanlar bana çok samimi davrandılar. Gittiğimiz her yerde misafirperverlik olarak, 'Çay içer misin' diye soruyorlar. Türkiye'nin sıcak bir ülke olduğunu hissettim."

"196 ülkeye ihracat yapan önemli bir şehir"

Jeong-Ho Lee, Türkoloji bölümünden yeni mezun olduğunu, daha önce Ankara'ya geldiğini aktardı.

Bursa'yı çok beğendiğini vurgulayan Jeong-Ho, "Her zaman bunu anlatıyorum; Korelilere 'Güney Kore'nin kardeş ülkesi hangisi' deseniz bence yüzde 99'u 'Türkiye' diye cevap verecektir." dedi.

Jeong-Ho, böyle bir iş birliğiyle kurumda çalışma imkanı sağlamasından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Yoonkyung Yang ise daha önce Bursa'ya geldiğini ve çok beğendiğini ifade etti.

Türk insanını çok sevdiğini, çok samimi bulduğunu anlatan Yoonkyung, Türkçesi iyi olmadığı halde insanların kendisine çok yardım ettiğini belirterek, belediyenin internet sitesinin tercümesine yardımcı olduğu bilgisini verdi.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdulkerim Baştürk ise Bursa'nın 196 ülkeye ihracat yapan önemli bir şehir olduğuna dikkati çekerek, "Turizm tanıtma faaliyetleriyle ilgili yapmış olduğumuz video çekimleriyle de buradaki alanlarda hem Bursa'mızı hem de Türkiye'mizi tanıtmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Osmanlı payitahtı Bursa'nın Güney Koreli turizm elçileri
Osmanlı payitahtı Bursa'nın Güney Koreli turizm elçileri
Osmanlı payitahtı Bursa'nın Güney Koreli turizm elçileri
Osmanlı payitahtı Bursa'nın Güney Koreli turizm elçileri
Osmanlı payitahtı Bursa'nın Güney Koreli turizm elçileri

Togo Cumhuriyeti, Turizm, Bursa, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmanlı payitahtı Bursa'nın Güney Koreli turizm elçileri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmanlı payitahtı Bursa'nın Güney Koreli turizm elçileri - Son Dakika
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