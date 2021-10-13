ÖSYM Başkanı Aygün: İkinci ek yerleştirme yarın başlayacak - Son Dakika

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS-2021) barajı geçemeyen adayların da tercih yapabileceği ikinci ek yerleştirmenin yarın başlayacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Kaynak: DHA
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