'Ötekiler' temasıyla Müze Gazhane: İstanbul Comics and Art Festival'inde yerini alıyor - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çok yönlü bir restorasyon projesiyle kente kazandırdığı Müze Gazhane, meraklılarının ilgiyle beklediği bir etkinliğe hazırlanıyor. Uzun yıllar sonra Müze Gazhane'de yeniden kent hayatına giren Karikatür ve Mizah Müzesi, dönüşünü İstanbul Comics and Art Festival ile kutluyor. "Ötekiler" teması ile düzenlenecek festival; çizgi roman, karikatür, illustrasyon, animasyon, fanzin ve sokak sanatı atölye, sergi, söyleşi programlarıyla 16-17 Ekim'de Müze Gazhane'de ve şehrin duvarlarında ziyaretçileri ile buluşacak.

TEMA: "ÖTEKİLER"

Bu yıl "Ötekiler" temasıyla gerçekleşecek festival, çizgi romanda, animasyonda, karikatür ve illüstrasyonda mutant, canavar, robot, cyborg gibi insan dışı/üstü karakterleri işleyecek. Onların farklılıklarını merkeze alacak. Birer 'öteki'olarak hikayelerine odaklanacak.

MUTANTLAR, CANAVARLAR, ROBOTLAR …

İki gün boyunca atölyeler, söyleşiler, sergiler ve çeşitli performanslarla sanatın ruhunu kamusal alanın dinamizmiyle buluşturacak festivalin finali 'In Hoodies' konseriyle yapılacak. Etkinlik, sanatın diliyle mutantlar, canavarlar, robotlar ve norm dışı görülen tüm ötekilerle buluşmak isteyen herkese açık ve ücretsiz olacak.