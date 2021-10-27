Otel odasında tartıştığı kız arkadaşını bıçakla yaraladı - Son Dakika

Antalya'da bir kişi, kaldıkları otel odasında tartıştığı kız arkadaşını bıçakla yaraladı.

Olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı otelin 1'inci katında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (35) aynı odada kaldığı arkadaşı Z.G. (25) isimli kadın ile bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., yanında bulunan bıçak ile kız arkadaşının karın bölgesinden bıçakladı.

Sesler üzerine odaya çıkan otel çalışanları genç kadını kanlar içerisinde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Ertuğrul Gün/İHA)