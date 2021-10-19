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OTİZMLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİYOR - Son Dakika

OTİZMLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİYOR

19.10.2021 17:37

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Özgecan Aslan Gençlik Merkezi paydaşlığında otizmli çocuklar çiftçiliğe başladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Özgecan Aslan Gençlik Merkezi paydaşlığında otizmli çocuklar çiftçiliğe başladı.

AÜ Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 'Otizmli Çiftçiler Üretiyor' projesinin ilk adımları, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceniz Toker'in katılımıyla atıldı. Etkinliğe AÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Uzun, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi gençlik liderleri, otizmli bireyler ve aileleri katıldı.

AİLELERİN BÜYÜK FEDAKARLIKLARINI GÖRDÜK

Otizmli bireylerin sebze fidelerini toprakla buluşturduğu etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, 'Bugün burada otizmli çocuklarımıza tarımsal üretimin nasıl gerçekleştiğini göstermek ve onların tarımsal faaliyetlere katılmasını sağlamak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Aynı zamanda ailelerin onlarla günün belli saatlerini nasıl geçirdiklerini gördük. Ailelerin yaptıkları büyük fedakarlıklarını anlama fırsatı yakaladık. Akdeniz Üniversitesi olarak imkanlar dahilinde otizmli çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

AÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Uzun ise 'Otizmli Çiftçiler Üretiyor' projesinin otizmli bireylerin tarım faaliyetlerinde yer almasını amaçlayan bir proje olduğunu vurguladı.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli ise 'Bugün burada çok güzel bir etkinliğin ilk adımlarını attık. Otizmli çocuklarımız toprakla temas ederken aileleri de Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde psikolojik destek alacak. Bizler için iki yönlü bir mutluluk" dedi.

OTİZMLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİYOR
OTİZMLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİYOR
OTİZMLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİYOR
OTİZMLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİYOR

Ziraat Fakültesi, Özgecan Aslan, Akdeniz, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTİZMLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİYOR - Son Dakika


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