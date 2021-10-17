Otobüs kazasında yaralanan şoför konuştu - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı otobüs kazasının ardından kazada kafasından yaralanan otobüsün şoförü Mustafa Kurbetoğlu, olay anını anlattı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye uçtu. Kazada 2 kadın hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Şoför Kurbetoğlu: "Sarsıntıyla uyandım"

Kazanın ardından olay yerinden ayrılmayan ve kaza anında otobüsteki yatakta uyuyan aracın şoförü Mustafa Kurbetoğlu, "İstanbul'dan Trabzon'a doğru gidiyorduk. Benim saatim dolmuştu ve dinlenmek için aracı yedek arkadaşa vermiştim. Başka bir şey hatırlamıyorum. Olay anında uyuyordum. Kazanın ardından beni bulunduğum yerden çıkardılar. Diğer şoförün durumunun iyi olduğunu söylediler. Kazanın ardından sarsıntı içerisinde uyandım. Ben de kazada kafamdan darbe aldım" dedi.

Vali Dağlı: "6 kişinin hayati tehlikesi var"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise "Kazada 16 yolcumuz yaralanmıştı. 2'si hayatını kaybetti. Yaralılardan 6'sının tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Bu 6 kişinin hayati tehlikesi var gibi görünüyor. Tesellimiz otobüs, takla atarak inmemiş. Can kaybımızın az olmasının sebebi budur diye düşünüyoruz. İnşallah yaralılarımız da hayati tehlikeyi atlatırlar. Ölen vatandaşların 2 kadın olduğunu biliyoruz. Adli süreç devam ediyor" diye konuştu. - SAMSUN