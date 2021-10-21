Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı - Son Dakika

Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı

ŞANLIURFA'da yolcu otobüsünün şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün minibüsünün önünü kesip sopayla cam ve aynasına zarar verdi.

ŞANLIURFA'da yolcu otobüsünün şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün minibüsünün önünü kesip sopayla cam ve aynasına zarar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, Sırrın- Karaköprü çevre yolunda meydana geldi. Otogara giden 63 AHH 444 plakalı yolcu otobüsünün şoförü ile 34 DYG 058 plakalı minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla minibüsün önünü kesen otobüs şoförü, eline sopayı alarak indi. Otobüs şoförü, sürücünün kapısını içeriden kilitlediği minibüsün camına ve aynasına vurarak zarar verdi.Otobüsteki yolcular panik yaşarken, olay, trafikte seyreden otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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