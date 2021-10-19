Otobüste kaçak 4 bin 360 paket sigara ve 160 şişe içki ele geçirildi - Son Dakika

MARDİN'de jandarma ekipleri, yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 4 bin 360 paket sigara ve 160 şişe içki ele geçirdi. Gümrük kaçağı ürünleri satan 23 şüpheli ise gözaltına alındı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu 'çantacı' diye tabir edilen, gümrük kaçağı malzemeleri temin edip, satan şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsünü Nusaybin yolu Ortaköy mevkisindeki kontrol noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada; gümrük kaçağı 4 bin 360 paket sigara, 160 şişe içki, 130 paket puro ile 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzemelerle ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.