Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da otobüse binerken maske takmadığı için tartıştığı yolcuyu tabancayla vurarak yaralayan zanlı, tutuklandı.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Kültürpark- Kaşınhanı seferine çıkacak olan yolcu otobüsünde, maske takmadığı için tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'ı bacağından tabancayla vurarak yaralayan Adem S'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Konya Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne iki gün önce maskesiz binen Adem S, kendisini uyaran otobüs şoförü ve yolculardan Recep Ceylan ile tartışmış, araçtan inen Adem S. evden ruhsatsız tabancasını alarak ticari taksiyle otobüsün güzergahındaki duraklardan birinde gidip bindiği otobüste Ceylan'ı tabancayla yaralamıştı.

Yaralanan Ceylan, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılmış, polis ekipleri zanlıyı Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde yakalamıştı.