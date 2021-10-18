Otobüsteki yolcunun üzerinde 102 tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinde Roma dönemine ait 102 adet gümüş sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. isimli şüphelinin çeşitli yerlerden temin ettiği çok sayıda tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak amacıyla Konya'dan Eskişehir'e geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin takibe aldığı Y.K.'nin, Konya'dan yolcu otobüsüyle Eskişehir'e gelmekte olduğu tespit edildi. KOM ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.K.'nin içerisinde olduğu otobüsü, Afyonkarahisar kara yolunda durdurdu. Y.K.'nin üzerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 adet gümüş sikke ele geçirildi. Y.K. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sikkeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.