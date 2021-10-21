Otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araç çarptı - Son Dakika

Otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araç çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, F.M. isimli çocuk, otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DAL 361 plakalı araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan F.M., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.