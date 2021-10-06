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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

06.10.2021 10:01
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarpan kadın sürücü yaralandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarpan kadın sürücü yaralandı.

Kaza Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İ.G.(43) idaresindeki 55 AZR 98 plakalı otomobil Dereköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Samsun'da özel bir hastaneye kaldırıldı

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Otomobil, Samsun, Sinop, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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