Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bariyerlere vuran otomobilde sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Ömerli Mahallesi köprü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ereğli istikametine seyir halinde olan Razi T.(25) idaresindeki 67 DB 395 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü Razi T. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Kdz.Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, trafik kısa süreli ulaşıma kapandı. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alınırken, kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK