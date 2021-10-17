Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Sinop karayolunda dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ersin Sefer Aktaş idaresindeki 55 BAK 10 plakalı otomobil Mimar Sinan Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ersin Sefer Aktaş ve İhsan Akça yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN