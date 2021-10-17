Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Eskigümüş Üç Kapılı yolunda meydana gelen kazada H.C.E. (20) yönetimindeki 51 DR 332 plakalı otomobil ile Hakkı Özcan (47) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Hakkı Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü H.C.E. gözaltına alındı. - NİĞDE