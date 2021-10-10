Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Atalay idaresindeki 02 AZ 332 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Dere yönetimindeki 46 ZA 088 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç devrilirken, araçlardaki Ahmet Dere, Tuba Dere, Fatih Aygün, Kübra Aygün ve Mehmet Aygün yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.