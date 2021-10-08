Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Alagöz idaresindeki 44 HY 671 plakalı otomobil ile Necati Bitişik idaresindeki 44 BF 147 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN