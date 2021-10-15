Otomobil köprü ayağına çarptı; sürücü ve 1'i üvey 2 oğlu öldü (2) - Son Dakika

ÜVEY OĞLU DA ÖLDÜ, KANI ANI KAMERADA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde köprü ayağına çarpan otomobilde bulunan ve kazada ağır yaralanan Allaattin Taş'ın üvey oğlu olduğu öğrenilen Ömer Akgun (18) de bugün tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada ölen sayısı üçe yükseldi. Hayatını kaybeden baba Alaattin Taş (41) ile 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Baba Alaattin Taş ile oğlu Doğukan Taş, Kayalık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Ömer Akgun ise Tavas ilçesinin Karahisar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

KANI KAMERADA

Öte yandan, kazanı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kamera kayıtların da, Alaattin Taş'ın kullandığı otomobilin hızla gelmesi, direksiyon kontrolünü yitirip, köprü diğerine çarpması yer alıyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,