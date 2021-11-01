Kaza; Afyonkarahisar- Antalya Karayolunu 65 kilometresi Sandıklı İlçesi Kaplıca Kavşağında meydana geldi. Betül A.'nın kullandığı 26 UE 869 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 50 metre sürüklenip Hatice Kara Çelik'in kullandığı 64 FH 601 plakalı araca çaptı. Kazada sürücü Bütül A. ile yanında yolcu olarak bulunan Melisa Dilruba T. Yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak ardından 5 metre sürüklendikten sonra başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Önce bariyerlere ardından başka bir araca çarptı; 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü başka bir kadın sürücünün aracına çarptı

Son Dakika › 3. Sayfa › Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü başka bir kadın sürücünün aracına çarptı - Son Dakika

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