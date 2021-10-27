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Otomobil refüje çarptı - Son Dakika

Otomobil refüje çarptı

27.10.2021 10:10
Otomobil refüje çarptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu Mahallesi'nden Aydın istikametine seyreden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HG 2647 plakalı otomobil refüje çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsünün yaralanmadığı kazada, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Otomobil refüje çarptı
Otomobil refüje çarptı
Otomobil refüje çarptı

Otomobil, Umurlu, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil refüje çarptı - Son Dakika


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