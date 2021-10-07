KIRIKKALE - Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı - Son Dakika

KIRIKKALE - Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Kırıkkale'de bir sürücü fren yerine gaza basınca önce kaldırıma çıktı ardından iş yerinin duvarına çarptı.

Kırıkkale'de bir sürücü fren yerine gaza basınca önce kaldırıma çıktı ardından iş yerinin duvarına çarptı. Yunus Emre Bayındır yönetimindeki 71 AAP 837 plakalı otomobil, Ovacık mahallesi 591. sokakta, park sırasında sürücünün fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı. Ardından otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Kaza sırasında iş yerinde bulunan çalışanlar ve bazı müşteriler panik yaşadı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazanın ardından hafif şekilde yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişiye olay yerinde müdahale etti.

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