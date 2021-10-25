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Otomobil takla atarak devrildi, anne oğul ölümden döndü - Son Dakika

Otomobil takla atarak devrildi, anne oğul ölümden döndü

25.10.2021 14:26
Otomobil takla atarak devrildi, anne oğul ölümden döndü

Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir akaryakıt istasyonundaki tabelaya çarptıktan sonra takla atarak devrildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir akaryakıt istasyonundaki tabelaya çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, Çorum'un Osmancık ilçesi D-100 karayolu Gökbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Serkan K. (25) yönetimindeki 52 AAL 513 plakalı otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kazada sürücü Serkan K. ve araçta yolcu olarak bulunan annesi Zekiye K. (47) yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışan talihsiz anne-oğul Osmancık Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Otomobil takla atarak devrildi, anne oğul ölümden döndü
Otomobil takla atarak devrildi, anne oğul ölümden döndü
Otomobil takla atarak devrildi, anne oğul ölümden döndü
Otomobil takla atarak devrildi, anne oğul ölümden döndü
Otomobil takla atarak devrildi, anne oğul ölümden döndü

Akaryakıt, Osmancık, Otomobil, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla atarak devrildi, anne oğul ölümden döndü - Son Dakika


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