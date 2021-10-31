Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, Karabük- Kastamonu yolu Çıraklar Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine gitmekte olan Adil Düzgün (52) idaresindeki 16 ACG 160 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Adil Düzgün olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Mustafa Ö. (34) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Mustafa Ö. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika

Ali Babacan'dan "Soros" açıklaması: Erdoğan en az iki üç defa görüştü, birinde ben de vardım

İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım

Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek

G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı