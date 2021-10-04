Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,1 arttı - Son Dakika

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 558 bin 145 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2021 yılı 3. çeyrek sonuçlarını dijital olarak düzenlenen toplantıda açıkladı. Toplantıda 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarının artışına ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre Ocak - Eylül döneminde otomobil ve ticari araç pazarı yüzde 13,1 oranında artarak 558 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak - Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 11,9 oranında artarak 434 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 17,5 artarak 123 bin 345 adede ulaştı.

2021 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Eylül ayına göre yüzde 36,9 azalarak 57 bin 141 adet oldu. Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 azalarak 13 bin 733 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,3 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,2 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 11,6 azaldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 6,2 artarak yüzde 89,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 32,7 azalarak yüzde 1,1 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 43,5 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

-İHA-