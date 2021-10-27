TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde otomobil yandı. Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikameti bir süre, trafiğe kapatılırken, yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde giden otomobilde saat 17.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otoyolun Edirne istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi ile otomobildeki yangın söndürüldü. Araçta hasar oluşurken, yol trafiğe yeniden açıldı.