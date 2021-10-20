Otomobildeki 397 gram kokaini 'Thor' buldu - Son Dakika

KÜTAHYA'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 397 gram kokain ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.K.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelinin kullandığı otomobili kent girişinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, poşet içinde 397 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan M.S.K., ifadesi için emniyete götürüldü.