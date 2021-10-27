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OTOMOBİLDEKİ HASARI KABUL ETMEDİ; 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika

OTOMOBİLDEKİ HASARI KABUL ETMEDİ; 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

27.10.2021 09:52

SULTANGAZİ'de, götürdüğü ekspertiz dükkanında otomobilinin kusurlarının söylenmesine sinirlenen araç sahibi firma çalışanlarıyla tartıştı.

SULTANGAZİ'de, götürdüğü ekspertiz dükkanında otomobilinin kusurlarının söylenmesine sinirlenen araç sahibi firma çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koşarak kaçan araç sahibi, kısa bir süre sonra babasıyla iş yerine geldi. Baba-oğul tartıştıkları firma çalışanlarından iki kişiyi bıçakladı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, baba oğul gözaltına alındı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa P., satışa çıkardığı otomobilini bir ekspertiz firmasına götürdü. Firma çalışanları, inceleme sonucu tespit ettikleri otomobilin birçok yerindeki kusurları sahibi Mustafa P.'ye bildirdi. Otomobilinde bir kusur bulunmadığını belirten araç sahibi, firma çalışanları ile tartışmaya başladı. Saldırdığı çalışanların karşılık vermesi üzerine Mustafa P. koşarak iş yerinden ayrıldı.

BABA-OĞUL ÇALIŞANLARA SALDIRDI

Kısa bir süre sonra babası Yasin P., ile birlikte olay yerine başka bir araçla gelen Mustafa P., firma çalışanlarını darp etmeye çalıştı. İş yerinde başlayan kavga dışarıya taştı. Bu sırada Mustafa P., Ferdi Gökçe ve Enes Morkoç'ı bıçakladı. Ferdi Gökçe belinden yaralanırken, dayısı olduğu öğrenilen Enes Morkoç karnından yaralandı. Olaya tanık olan çevre esnafı, kavgayı ayırarak, baba-oğluna dövmeye çalıştı. Kaçan baba-oğul aynı sanayi sitesinde bulunan çalıştıkları iş yerine gitti.

Burada esnaf tarafından yakalanan baba-oğul, çağrılan polise teslim edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gökçe ve Morkoç'u ambulanslarla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Enes Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, dayısı Enes Morkoç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İKİ OTOMOBİL YEDEMİN OTOPARKINA GÖTÜRÜLDÜ

Polis, Mustafa P., ve Yasin P.'ye ait olay yerindeki iki otomobili, yediemin otoparkına götürdü.

YEĞENİMİN DURUMU AĞIR

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Emrah Gökçe, Buraya bir araba geldi. Esnafımız araç getiriyor. Aracın ekspertizi komple yapılıyor. Daha sonra burası kırık değil diyerek tartışma yaşanıyor. Alacaklı kişi zarar görüyor burada, biz bunları söylemek zorundayız. Arkadaşlar gidiyor, adam toplayıp geliyorlar. Elemanlarımızı bıçaklıyorlar. Bıçaklananlardan birisi yeğenim birisi de ağabeyim. Yeğenimin durumu ağır. Bunlar yargıya taşınacak. Burası resmi bir kurum. Bunların cezalarını almasını istiyoruz. Aracın kusurlarını söyledikten sonra bıçaklanıyorlar. Kaçıyorlar dükkana sığınıyorlar burada esnaflar zaten. Bu şekilde esnaflık olmaz biz görevimizi yapmak zorundayız. Şimdi polislere teslim ettik gereğini yüce adalete bıraktık dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte aynadan yaşananlar sanayi sitesinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sahibi Mustafa P.'nin, çalışanlar ile tartıştığı, koşarak iş yerinden ayrıldığı görülüyor. Kısa bir süre sonra babası Yasin P., ile başka bir araçla iş yerine gelen Mustafa P., çalışanlar ile tartışıyor. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüşüyor. Dışarı taşan kavgada Mustafa P., üzerindeki bıçağı çıkararak, Ferdi Gökçe ve Enes Morkoç'ı bıçaklıyor. Baba-oğul araya giren esnafın tepki göstermesi üzerine koşarak olay yerinden kaçıyorlar. Çevre esnafının da baba-oğlu takip ettiği güvenlik kameralarına yansıyor.

OTOMOBİLDEKİ HASARI KABUL ETMEDİ; 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
OTOMOBİLDEKİ HASARI KABUL ETMEDİ; 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
OTOMOBİLDEKİ HASARI KABUL ETMEDİ; 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
OTOMOBİLDEKİ HASARI KABUL ETMEDİ; 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
OTOMOBİLDEKİ HASARI KABUL ETMEDİ; 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
OTOMOBİLDEKİ HASARI KABUL ETMEDİ; 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
OTOMOBİLDEKİ HASARI KABUL ETMEDİ; 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Sultangazi, Otomobil, Tragger, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLDEKİ HASARI KABUL ETMEDİ; 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİLDEKİ HASARI KABUL ETMEDİ; 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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