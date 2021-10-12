Otomobilin ateşe verilme anı kamerada - Son Dakika

Ulukavak Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde 16 Temmuz günü Y.M.'ye ait sokakta park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler alevlere ilk müdahaleyi yapıp, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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