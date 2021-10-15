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Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki yaya yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki yaya yaralandı

15.10.2021 12:27
Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki yaya yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin çarptığı 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin çarptığı 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde seyir halindeki Hasan Basri P.'nin kullandığı 37 NZ 640 plakalı otomobil, kapalı pazar önünde yaya Esra Ö.'ye (12) çarptı. İlk olarak bir şeyi olmadığı beyan eden yaralı daha sonra ağrıları artınca durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bielcik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan çarptığı şahsın "Bir şeyim yok" demesi üzerinden olay yerinden arılan sürücü daha sonra trafik ekiplerince ifadesi alındı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki yaya yaralandı

Dumlupınar, Hürriyet, Otomobil, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki yaya yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki yaya yaralandı - Son Dakika
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