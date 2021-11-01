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Otomobilin park halindeki İBB peyzaj aracına çarptığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilin park halindeki İBB peyzaj aracına çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

01.11.2021 13:16
Otomobilin park halindeki İBB peyzaj aracına çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

Arnavutköy'de bir otomobilin güvenlik şeridinde park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) peyzaj ekibine ait kamyonete çarpması sonucu, otomobil sürücüsü ile 7 işçi yaralandı.

Arnavutköy'de bir otomobilin güvenlik şeridinde park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) peyzaj ekibine ait kamyonete çarpması sonucu, otomobil sürücüsü ile 7 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Resul Bayramov'un kullandığı 34 BOJ 241 plakalı otomobil, TEM otoyolu Hadımköy mevkisinde güvenlik şeridinde park halindeki, İBB ekiplerinin peyzaj çalışmasında kullandığı 34 DFL 283 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hareket eden kamyonetin hemen önünde park halinde bulunan yine İBB'ye ait 34 DZP 069 plakalı minibüse çarpması sonucu bu araçta da maddi hasar oluştu.

Kazada otomobil sürücüsü Bayramov ile kamyonetin kasasında dinlenen 7 işçi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde yoğunluk oluştu. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin park halindeki İBB peyzaj aracına çarptığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin park halindeki İBB peyzaj aracına çarptığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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