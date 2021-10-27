OTOMOBİLİN SİGORTA KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit'te takibe aldığı bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan jandarma ekibi, motor kısmına baktı. Aracın sigorta kutusu açıldığında poşet içerisinde 102 gram metamfetamin ve 2 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü A.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bir otomobilde yaptığı aramada aracın sigorta kutusuna konulan 102 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ele geçirildi.

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