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Otomobilinde baygınlık geçiren kadın kurtarıldı - Son Dakika

Otomobilinde baygınlık geçiren kadın kurtarıldı

02.11.2021 10:07

Otomobilinde baygınlık geçiren kadın kurtarıldı İstanbul Cevizlibağ'da rahatsızlanarak otomobilin içinde baygınlık geçiren kadını yol kenarında yeşil alan çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli aracın camını kırarak kurtardı.

Otomobilinde baygınlık geçiren kadın kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Cevizlibağ'da rahatsızlanarak otomobilin içinde baygınlık geçiren kadını yol kenarında yeşil alan çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli aracın camını kırarak kurtardı. Yaşanan olayı anlatan Furkan Demir, "Araba çalışırken hanımefendi içeride baygınlık geçirmiş. Arkadaşlar camı kırdılar. Sağlık ekipleri geldi. Müdahale etti" dedi.

Olay, Cevizlibağ yan yolda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi Mesude olduğu öğrenilen 81 AK 405 plakalı Fiat Fiorino marka otomobilin sürücüsü, işe gitmek için aracıyla seyir halindeyken rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Yol kenarında yeşil alan çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları kadının araç içerisinde rahatsızlandığı fark etti. Otomobilin kapıları kilitli olduğu için açamayan çalışanlar, aracın arka camını kırarak kilidi açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri baygınlık geçiren kadını aracından çıkartarak ambulansla hastaneye götürdü. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Arkadaşlar camı kırdılar"

Baygınlık geçiren kadına yardım eden Furkan Demir, "Biz yan tarafta çalışıyorduk. Arabalar durdu. İlk önce fark etmedik. Araba çalışırken hanımefendi içeride baygınlık geçirmiş. İnsanlar kalp krizi geçiriyor diye telaşlandı. Gözlerini oynattığını görünce korkumuzu yendik. Arkadaşlar camı kırdılar. Sağlık ekipleri geldi. Müdahale etti. Biz ne yapacağımızı bilmediğimizden 112, polis, itfaiyeyi aradık. Hanımefendinin durumu şu anda iyi" diye konuştu.

"Şu an önemli olan iyi olması"

Bakım çalışması yaptıkları sırada kadını gördüklerini ifade eden Demir, "Biz Park ve Bahçeler olarak burada yeşil alan çalışması yürütüyorduk. Ona istinaden burada buluyorduk. Allah'tan buradaymışız. Bakım çalışması yapıyorduk. Hanımefendi 30-35 yaşlarında vardı. Şu an önemli olan iyi olması" dedi.

Otomobilinde baygınlık geçiren kadın kurtarıldı
Otomobilinde baygınlık geçiren kadın kurtarıldı
Otomobilinde baygınlık geçiren kadın kurtarıldı
Otomobilinde baygınlık geçiren kadın kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Furkan Demir, Cevizlibağ, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilinde baygınlık geçiren kadın kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilinde baygınlık geçiren kadın kurtarıldı - Son Dakika
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