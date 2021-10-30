Otomobille çarpışan motosiklet hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika

Kazanın ardından motosiklet yaklaşık 10 metre sürüklenirken, motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Hurdaya dönen motosiklet, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaza, Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yuvam Mevkii'nde seyreden Yunus B. yönetimindeki 59 AAV 439 plakalı otomobil ile, Sezer K. yönetimindeki 33 BZV 55 plakalı motosiklet çarpıştı.

Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet hurdaya dönerken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

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