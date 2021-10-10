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Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

10.10.2021 20:05
Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışarak yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışarak yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 34 SD 6097 plakalı otomobil cadde üzerinde U dönüşü yaptığı sırada Uzay Deniz yönetimindeki 41 AID 736 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli kurye yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika


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