Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Suşehri İmranlı karayolu Cevizli köyü yakınlarında meydana geldi. HD. yönetimindeki 58 T 6253 plakalı ticari otomobil ile karşı yönden gelen R.D. yönetimindeki 34 GR 8425 plakalı Hyundai marka otomobilin çarpıştı. Kazada 34 GR 8425 plakalı araçta bulunan Hasan Ayan olay yerinde öldü. Aynı araçta bulunan Y.A. ve ticari araç sürücüsü H. D. ile aynı araçta bulunan R.D. yaralandı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. - SİVAS