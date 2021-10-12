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Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

12.10.2021 09:45
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta ara sokakta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta ara sokakta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Alibaba mahallesinde meydana geldi. E.Ç yönetimindeki 58 TR 448 plakalı Volkswagen marka otomobil ile O.Ş yönetimindeki 58 ACV 421 plakalı Volkswagen marka otomobil ara sokakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 ACV 421 plakalı otomobilde bulunan sürücü O.Ş, B.Ş ve Z.Ş yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Volkswagen, Otomobil, Alibaba, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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