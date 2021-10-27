OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika

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HATAY'ın Erzin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Erzin- Dörtyol yolunda meydana geldi. Erzin'den Dörtyol yönüne giden Ali Kahraman yönetimindeki 31 FR 108 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 31 HL 559 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yoldan geçenler tarafından yapılan yaralılar, çağırılan ambulansla Dörtyol ve İskenderun Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç konvoylarının oluştuğu yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.